Emekli ikramiyesi hakkında flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı, emekliye 5.000 TL'lik bayram ikramiyesi, çalışan memurları kapsamayacak şekilde düzenlenmişti.

Bu düzenlemenin çalışan emeklileri de kapsayıp kapsamayacağı merak konusu olmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyeleri konusunda verilen son kararı açıkladı. Bakan Işıkhan, emekliye bayram ikramiyesi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Biz düzenlemeyi tamamladık. Hayırlı olsun emeklilerimize, Çalışan emeklileri kapsam dışında bıraktık. Mücbir sebeplerden dolayı bütçemiz de bir kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Elde edebileceğimiz maksimum sonuç buydu. Başka bir çalışma söz konusu değil. Sosyal devlet olarak hedef grubumuz mağdur olan geçim sıkıntısı yaşayan emeklileri kapsam içine almaktı."