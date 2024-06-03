Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışan annelere 325 euro destek
Çalışan annelere 325 euro destek ödemesiyle ilgili ayrıntılar belli oldu ve başvuru ekranı erişime açıldı. Bakan Işıkhan, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 euro destek sağlanacağını açıkladı. Peki, çalışan annelere 325 euro destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatında kadınları desteklemeye devam ettiklerini belirterek, Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 euro (11.339 TL) destek sağlanacağını açıkladı.
Bakan Işılhan’ın duyurusuyla birlikte çalışan annelere 325 euro destek başvurusunun nasıl yapılacağı sorgulanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Avrupa Birliği destekli projeyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca 325 euro destek verecek. Peki, çalışan annelere 325 euro destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Başvurular ne zaman bitiyor?
Bakan Işıkhan’dan 325 euro destek ödemesi duyurusu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadınlara verilecek destek ödemeleriyle ilgili ayrıntıları açıkladı.
Bakan Işıkhan'ın duyurusu şu şekilde;
"Çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ediyoruz.
Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla;
Çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri destekliyor, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağlıyoruz. Projemizin ikinci dönemine başvurular bugün itibarıyla başlıyor.
Proje kapsamında; Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlanacak.
Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden toplam 7 bin kadın faydalanacak.
Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında başvuruları aşağıdaki link aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz."