Çalık: “Malatya’yı yeniden inşa ve ihya edeceğiz”

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "4 Nisan Dünya Malatyalılar Günü"nü kutladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya başta olmak üzere şehirlerin yerle bir olurken anıların da harap olduğunu dile getiren Çalık, Malatya'nın, Hatay ve Kahramanmaraş'tan sonra yapı stoğu bakımından depremden en fazla hasar gören üçüncü il olduğunu ifade etti.

Malatya'da 400 bin vatandaşın evsiz kaldığını belirten Çalık, "Depremin ilk gününden itibaren bir yandan enkazdan canlarımızı kurtarmaya çalışırken diğer taraftan afetten kurtulanlara barınma imkanı sağlamak üzere çadır dağıtımına başladık. Bugün itibarıyla Malatya'da toplam 79 bin 395 çadır dağıtıldı ve kuruldu." diye konuştu.

Malatya'da 56 konteyner kent alanı oluşturulduğunu, bu alanlara toplam 21 bin 484 konteyner koyulacağını bildiren Çalık, "Şu anda 8 bin 447 konteyner koyuldu, 20 bin 454 kişi konteynerlerde yaşamını sürdürüyor. Şehrimizin ticari hayatını da ayağa kaldırmak için çalışmalarımız hızla devam ediyor. 25 alanda 3 bin 59 konteyner işyeri planlanıyor, 225 iş yeri tamamlandı ve 2 bin 944 iş yeri için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Deprem bölgesinde tüm kamu hizmetlerinin aksatmadan yürütülmeye çalışıldığını anlatan Çalık, "Temel hedefimiz, şehrimizin hafızasını, kültürünü, dokusunu koruyarak yerinde dönüşüm yapmak, bunun dışında da zemin etüdü yapılmış, fay hattı bulunmayan rezerv alanlarına konutlar inşa etmek. Rezerv alanlarımıza TOKİ eliyle 58 bin 47 konut, 25 bin 302 köy evi yapıyoruz. 6 bin 238 konutun yapımına başlandı ve çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Çalık, yapımına başlanan konutları ve köy evlerini söz verdikleri gibi vatandaşlara vaktinde teslim edeceklerini ifade ederek, "Şehrimizi hep birlikte yeniden inşa ve ihya edeceğiz, ayağa kaldıracağız. Malatya yine ülkemizde ve bölgemizde parlayan bir yıldız haline gelecek." dedi.