AjansHaber.com.tr Dünya ABD'de sokaklar yine karıştı

California'da karşıt gruplar sokakları karıştırdı

ABD'nin California eyaletinin Huntington kentinde, beyazların üstünlüğünü savunanlarla ırkçılık karşıtları arasında arbede yaşandı.

Huntington'da beyazların üstünlüğünü savunanlar sosyal medya üzerinden örgütlendi, "Beyaz hayatlar önemlidir" sloganıyla meydanlara indi.

Ancak grup, ırkçılık karşıtları ile karşılaştı. Gösteri düzenleneceğini öğrenen yüzlerce ırkçılık karşıtı, eylem düzenleyerek ırkçı söylemleri protesto etti.

İki grup arasındaki atışmalar, gerginliğin tırmanmasına neden oldu. Sokaklarda arbede ve kovalamaca yaşandı.

Karşıt gruplar arasındaki gerilim polisin müdahale etmesiyle son buldu.

Olaylar nedeniyle 12 kişi gözaltına alındı.

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