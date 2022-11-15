Çalacak eşya bulamayınca konaklamaya karar verdi

Gölyüzü ve Büyük Cami mahallelerinde 2 iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği belirlenen A.B'yi (28) yakaladı.

Kültür ve Sağlık mahallelerinde sahipleri yurt dışında olan 2 eve de hırsızlık amacıyla giren şüphelinin çalacak bir şey bulamayınca bu evlerde konakladığı belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bolu'da gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi cezaevine gönderildi.

Şüpheli hakkında 20 suç kaydı olduğu öğrenildi.