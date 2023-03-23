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Çakır: "Harami sofrasını hainlerle genişlettiler"

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, "Muhalefet, harami sofrasını, bebek katili Apo'nun özgürlüğü için slogan atan, şehitlerimizin aziz hatıralarına halel getiren, şehitlerimizin kanı elinde olan hainlerle genişletti." dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayının hayırlı olması temennisinde bulundu. Yerli otomobil Togg'un ön siparişlerinin alınmaya başlandığını hatırlatan Çakır, milletin Togg'a teveccüh gösterdiğini ve rekor sayıda başvuruda bulunulduğunu anlattı.

AK Parti'li Çakır, Milli Muharip Uçak'ın pist başı yaptığını ve deprem sonrası yeni konutların temelinin atıldığını dile getirerek, bu projelerde emeği geçenlere teşekkür etti. En düşük emekli aylıklarına yapılacak zamma da değinen Çakır, şöyle konuştu:

"İnşallah EYT'liler de bundan istifade edecektir. Biz bunları yaparken muhalefet boş durmuyor. Sofralarını genişletme derdindeler. Muhalefet, harami sofrasını, bebek katili Apo'nun özgürlüğü için slogan atan, şehitlerimizin aziz hatıralarına halel getiren, şehitlerimizin kanı elinde olan hainlerle genişletti. Onlar hainlerle, teröristlerle yol yürümeye devam etsinler, biz aziz milletimizin çizdiği istikamette yürümeye devam edeceğiz."

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