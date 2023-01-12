Çakır: “Hadsizlik, kahraman ordumuza dil uzatmaktır”

Meclis’te bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, ilk olarak Türkiye Sağlıkçılar Günü’nü kutlayarak, “Şehit kanıyla sulanmış cennet vatanımız ve aziz milletimize hizmet eden tüm sağlıkçılarımızın Türkiye Sağlıkçılar Günlerini tebrik ederim” dedi.

Ardından milli teknoloji hamlesi çerçevesinde 6 adet yeni nesil Fırtına Obüsünün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz günlerde 6 adet yeni nesil fırtına obüsünün kahraman ordumuza teslimi gerçekleştirildi. Milli teknoloji hamlesi ile gelişen savunma sanayimiz vatan müdafaasın da dosta güven düşmana korku veriyor. Hatta öyle korku veriyor ki tamamlanan her projede atılan her adımda yeminli Türkiye düşmanlarının içerideki işbirlikçilerinden arka arkaya açıklamalar geliyor.”

Daha sonra “Kahraman ordumuzun şerefli komutanlarına kimse hadsiz diyemez” diyerek CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun sözlerine tepki gösteren Çakır, “Hadsizlik ve haddini bilmemezlik kahraman ordumuza dil uzatmaktır. Bu talihsiz açıklamayı yapan zata milletimiz haddini bildirecektir” dedi.

Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kurucu parti, teröristlerin arka bahçesi oldu

“Geçtiğimiz hafta Yasin Börü kardeşimiz ve arkadaşlarının kanı elinde bulunan, alçak terör örgütü PKK ile bağı ortada olan Selahattin Demirtaş’a özgürlük vaad eden, bu hafta HDP’nin bloke konulan hesaplarına tepki gösteren Kılıçtaroğlu hiç utanmadan çekinmeden hala milliyetçilik ve vatan severlikten bahsediyor.

Danışman olarak atadığı kişi Atatürk’ün kurduğu partinin genel merkezinde Şanlı Türk Bayrağını kaldırttarak basın açıklaması yaptı. Açıklamasındaki en önemli vurgusu özerklik talepleriydi. Utanacak yüzünüz, birazcık gururunuz varsa bu utanç bu ayıp size yeter. Maalesef memleketin kurucu partisi Türkiye düşmanları ve terörist artıklarının arka bahçesi oldu.

Yaklaşık 1 yıldır yemek toplantıları düzenleyen 6’lı masa uzun bir yemek maratonunun sonunda aday hakkında konuşmak için karar almışlar. 1 yıldır daha adayı konuşmak için yeni karar alabilenler memleketin yönetimine talip oluyorlar. Ses var görüntü yok bunlarda da memleket yönetebilecek ne vizyon nede kapasite yok.”