Çakır: "Devlet mekanizması anında devreye girdi"

Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin son yüzyılın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ili direkt, 71 ili de dolaylı olarak etkilediğini ifade eden Çakır, yaşanan büyük felaket sonrasında devlet mekanizmasının anında devreye girdiğini ve tüm imkanlarıyla seferber olduğunu vurguladı.

Çakır, depremlerin etkilediği bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının büyük bir hassasiyet ve özenle yürütüldüğünü belirterek, kurulan çadır ve konteyner kentlerle de barınma sorununun çözüldüğünü dile getirdi.

Yaşanan felaketin ekonomik, sosyolojik ve psikolojik boyutları konusunda da önlemlerin alındığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Bu zorlu süreçte; milletimiz her zaman olduğu gibi devletinin yanında dimdik durmuştur. Ülkemizin her noktasında vatandaşlarımız bölgeye yardım ulaştırabilmek için birbiriyle yarıştı. 11 şehirdeki depremzedelerimizi, kardeşlerimizi Erzincan'da en iyi şekilde ağırlamaya hazırız. Asrın felaketinin ilk saatlerinden itibaren Erzincan tüm imkanları ve unsurlarıyla yek vücut seferber olmuştur. Yatay mimarisi ve fay hatlarından uzak yere kurulan şehrimiz güvenli olduğundan dolayı tüm depremzedelerimizi şehrimizde misafir edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."