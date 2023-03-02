Çakır: "Depremden büyük felaket, muhalefetidir"

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, devletin, depremlerin ardından tüm imkan ve unsurlarıyla afet bölgesine gittiğini, milletin de asrın felaketine, asrın dayanışmasıyla maddi, manevi desteğini verdiğini söyledi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine değinen Çakır, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın, verdiği bütün sözleri tuttuğu gibi EYT sorununu da çözdüğünü dile getirdi.

Deprem riski olan tüm şehirlerde hızlı bir dönüşüm süreci başlatacaklarını belirten Çakır, Türkiye'de bir daha böyle bir felaket yaşanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Çakır, "Bu iş, vizyon meselesi; çapsızların, kan ve gözyaşı üzerinden kirli siyaset yapanların işi değil. Onlar bu ülkeye zarar vermekten başka bir şey beceremezler. Aslında depremden daha büyük felaket, ne yazık ki, bu ülkenin muhalefetidir. Daha aday çıkarmaktan acizken, utanmadan enkaz başında, acılar taptazeyken seçim çağrısı yapıyorlar." diye konuştu.