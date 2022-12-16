Çakır: “Bedelini en ağır şekilde ödeyecekler”

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır-Mardin kara yolunda polis çevik kuvvet aracına yönelik bombalı saldırıya ilişkin, "Milletimizin huzur ve güvenliğine kastedenler bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecekler. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın vatan müdafaasında göklerdeki yerini aldığını belirten Çakır, milli savunma sanayisinde gelinen noktanın tüm milleti gururlandırdığını söyledi.

Çakır, "İthal danışmanlar ile vizyonsuzluk toplantısı yapanlar, bakıp örnek alsınlar. Video konferansı üst düzey teknoloji sananlar, geldiğimiz noktayı anlayamazlar. Onların bu üst düzey teknolojilere de akılları ermez." değerlendirmesinde bulundu.