Çakır: "Bazı ülkelerin, uyarıları algı operasyonu"

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin komisyon görüşmelerine başlandığını hatırlattı.

Kanun teklifinin gelecek hafta TBMM Genel Kuruluna geleceğini kaydeden Çakır, "Önümüzdeki hafta, milletimizin beklediği bu yasa teklifi, yasalaşarak mağduriyet ortadan kalkmış olacak." dedi.

Çakır, bazı ülkelerin Türkiye için yaptığı güvenlik uyarılarına da tepki gösterdi. "Bazı ülkelerin, ülkemize yönelik güvenlik uyarıları bir algı operasyonudur." diyen Çakır, özellikle Türkiye'nin müttefiki olan İngiltere, Hollanda, Almanya gibi ülkelerin manipülasyon yaptığını vurguladı. Çakır, "Maalesef ülkemizle alakalı, 'güvenli olmadığına' dair manipüle ederek, insanların, dünya vatandaşlarının ülkemize gelmemeleri için stratejik algı operasyonu yapıyorlar. Bahsetmiş olduğumuz bu ülkeler, bizim 6,5'lik masanın akıl hocaları. En çok da buna üzülüyoruz. 6,5'lik masanın 'aferin' almak istediği ülkeler. İşte muhalefetin durumu böyle." ifadelerini kullandı.

Çakır, konuşmasının devamında Erzincan'ın Çayırlı ilçesindeki yapımı devam eden ve tamamlanan projeler hakkında bilgi verdi.