Çakır: "Altın madeni ekonomiye katkı sağlıyor"

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erzincan'ın İliç ilçesindeki yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

İliç'te 133 milyon bedel ile 39 projenin devam ettiğini aktaran Çakır, "İliç Gençlik Merkezimizi tamamlayarak hizmete açtık. Hükümet konağı projemizin yapımına devam ediyoruz. Bölge ulaşımını kolaylaştıracak önemli yatırımlarımızdan olan Refahiye-Kuruçay-İliç yolu inşaatımız devam ediyor." diye konuştu.

İliç'teki altın madeninin hem bölge hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını belirten Çakır, ilçenin turizm açısından da önemli bir cazibe merkezi olduğunu söyledi.

Çakır, yerli ve yabancı turistler tarafından da yoğun ilgi gören turistik Doğu Ekspresi'nin mola yerlerinden biri olan İliç'in yolcularına görsel bir şölen sunduğunu ifade etti.