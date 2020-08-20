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Caiçara'ya West Ham talip oldu

Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Junior Caiçara için Premier Lig takımlarından West Ham devreye girdi.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak Başakşehir'de transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da oyunculara gelen teklifler değerlendiriliyor.

Turuncu-lacivertliler'de 2 sezondur takımın formasını giyen başarılı sağ bek Junior Caiçara'ya Premier Lig'den talipler var.

WEST HAM TALİP OLDU

Özellikle West Ham, Brezilyalı savunmacıyı çok ciddi istiyor. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor.

Caiçara için Başakşehir 3 milyon pound bonservis talep ediyor. Caiçara da gelen teklife son derece sıcak bakıyor.

Kulüplerin bu hafta son bir görüşme daha yaparak transferi netleştirmesi bekleniyor.

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