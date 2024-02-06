Çağlayan Adliyesi'ndeki polis noktasına saldırı!

Çağlayan Adliyesi C Kapısı girişindeki güvenlik noktasına saldırı gerçekleşti. Saldırganların DHKP-C üyesi olduğu belirlendi.

Olayda ilk belirlemelere göre üçü polis olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlardan biri hayatını kaybetti. DHKP/C üyesi olan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:

"Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir.

3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır.

Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tunç, "İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum.

Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir." ifadelerini kullandı.