Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe için geliyor!

Ara transfer dönemine hızlı giriş yapan Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna katmıştı.

Sarı-lacivertlilerin, uzun süredir peşinde olduğu Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaştığı aktarıldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi için Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Yıldız oyuncu sezon sonu İspanyol ekibine geri dönecek.

"Fenerbahçe ile anlaştık"

Öte yandan Atletico Madrid Sportif Direktörü Andrea Berta'nın da Çağlar transferi için "Fenerbahçe ile anlaştık" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

İstanbul'a geliyor

Milli futbolcunun sağlık kontrolleri için bugün İstanbul'a geleceği belirtildi. Çağlar Söyüncü'nün sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacağı söylendi.