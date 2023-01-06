Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin Medya İzleme Raporu yayınlandı.

Raporda 2022 yılında gazeteciler ve basın kuruluşlarına ilişkin en az 174 dava görüldü duruşma yapıldı. Bu davalarda en az 263 gazeteci yargılandı. Bazı gazeteciler birden çok davada hâkim karşısına çıktı. Gazetecilerin çoğu hakkında açılan davalar yıl içinde birkaç duruşma boyunca devam etti.Bu davalarda en az 40 gazeteci hapis cezası veya para cezasına çarptırıldı. Gazetecilere toplamda en az 92 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası verildi.

ÇGD'NİN RAPORU ÖZETLE ŞÖYLE:

Gazetecilere toplamda en az 317 bin 900 TL tazminat cezası verildi. En az 24 gazeteci hakkındaki yargılamanın sonucunda beraat etti.

Bir yıl boyunca; en az 33 gazeteci tutuklandı, en az 72 gazeteci gözaltına alındı. Bazı gazeteciler, gözaltına alınmalarının ardından tutuklandı. Bazı gazeteciler, haklarında kesinleşen yargı kararı uyarınca cezaevine gönderildi.

61 gazeteci, işini yaparken, özellikle toplumsal olaylarda saldırıya uğradı, engellendi. Saldırıların pek çoğunun arkasından gazeteciler gözaltına alındı. Gazeteciler, daha çok sosyal medya üzerinden tehdit edildi, hedef gösterildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bir yılda 13 TV kanalına 58 kez ceza kesti.

Halk TV, Tele 1, KRT, Fox TV ve Flash Haber'e 54 kez ceza kesilirken; TGRT Haber, Beyaz TV, ATV, A Haber, Ülke TV, Kanal 7 ve Tv 24'e sadece 3 kez cezai yaptırım uygulandı.

5 TV kanalına verilen 54 cezanın toplam tutardı, 17 milyon 335 bin olurken; 8 TV kanalına verilen 4 cezanın toplamı 1 milyon 674 bin TL oldu.