Yeni imajı olay oldu

Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy'un yeni imajını görenler şaşkına döndü.

5 sene önce Delibal filminde oynayan Çağatay Ulusoy, son zamanlarda aldığı kilolarla ve sürekli olarak iptal olan projelerle gündeme geliyordu. Barbaros dizisindeki rolünü Engin Altan Düzyatan'a bırakan Çağatay Ulusoy, ekranlara geri dönüyor. Yakışıklı oyuncunun yeni imajını görenler hayrete düştü.

29 yaşındaki başarılı oyuncu aldığı kiloları kısa bir sürede vererek eski fit görünümüne kavuştu.

Rol alacağı Menajerimi Ara isimli dizi için imajını değiştiren ünlü oyuncu sosyal medyada çok konuşuldu.

Yeni imajı takipçileri tarafından beğenilmeyen oyuncu, kimileri tarafından da övgü aldı.

Oynadığı dizi ve filmlerde çekinmeden imaj değişikliğine giden oyuncunun, oynadığı rollerin hakkını verdiği söylendi.

Bazı takipçileri oyuncunun yeni imajını başka oyunculara benzetti. Sosyal medyada gündem olan Ulusoy, bazı takipçilerinin alay konusu oldu.

Peki, Çağatay Ulusoy kimdir?

Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi mezunudur.

Üniversite eğitiminin ardından girdiği Best Model Of Turkey yarışmasında birinci seçilen Çağatay Ulusoy, Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başlamıştır.

Ayrıca, oyuncu Vahide Perçin ve Altan Gördüm’ün sanat okulu Akademi 35 Buçuk’da oyunculuk dersi alan Ulusoy, oyunculuk kariyerine Show TV’de 2011’de yayınlanmaya başlanan ''Adını Feriha Koydum'' adlı dizideki Emir Sarrafoğlu karakteri ile adım attı.

Çağatay Ulusoy son olarak; İstanbul’un son muhafızı Hakan'ı canlandırdığı ve tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda olduğunu öğrendikten sonra tüm dünyası altüst olan Hakan’ın serüveninin anlatıldığı Hakan: Muhafız dizisinde rol almıştır.

Çağatay Ulusoy, 1.90 metre boyunda ve Terazi burcudur.