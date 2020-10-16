Dünyanın en iyi eklem içi enjeksiyon ürünlerinin distribütörlüğünü yapan HerAda Sağlık Teknolojileri, HerAda güvencesiyle eklem sağlığı, saç, tırnak ve cilt güzelliği, anti-aging destek ile tüm metabolizmanın desteklenmesi için özel bir formül geliştirdi… C-Optimum Kolajen.

Lansman müziğini, ünlü rapçi Tankurt MANAS’ın yaptığı C-Optimum kolajen, yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda, Synergene teknolojisi kullanılarak, binlerce yıllık şifalı özleri, etkisi bilimsel çalışmalarla kanıtlanan içeriklerle buluşturdu. Ortaya çıkan sonuç ise optimum kolajen desteği ile maksimum biyo-yararlanım oldu.

Peki C-Optimum Sıvı Kolajen nedir?

Optimum kolajen desteği olan helal sertifikalı C-Optimum kolajen, Türkiye’de ilk ve tek FORTIGEL sığır Kolajen Hidrolizatı ve LAPI Balık Kolajen Peptidleri bir arada içeren üründür. Formülü vitaminler, mineralleri, O’young, Royal Jelly, Köpekbalığı Kıkırdağı ve antioksidanlarca zenginleştirilmiştir.

C-Optimum kolajen, eklemlerde ağrı ve tutukluğun giderilmesi, kıkırdak ve doku yenilenmesinin artırılması ve yaşlanma etkilerinin hafifletilmesine yardımcı olur. Eşsiz kolajen içeriği ile cilt, saç ve tırnaklar için ideal destek sağlar. Dış etkenlerin, alınan yaşların ciltte bıraktığı izleri giderir. Bunun yanında güçlü antioksidan ve antiinflamatuvar etkinliği ve aminoasit içeriği ile sporcuların, yoğun iş temposu içinde olanların, günlük yaşamın getirdiği stres ile mücadele edenlerin beslenmesini ve bağışıklık sistemini destekler. Kas ve bağ doku gelişimine yardımcı olur. Ayrıca cinsel performansın artması için de destekleyici niteliktedir.

C-Optimum kolajeni deneyin, eklem sağlığınıza, güzelliğinize ve hareketli günlük yaşantınıza nasıl katkı sağladığını keşfedin. Cilt sağlığınızı, güzelliğinizi ve yaşam kalitenizi nasıl arttırdığını fark edin. Hayatınıza getirdiği ışıltıyı hissedin.

C-Optimum Sıvı Kolajen Neler İçerir?

FORTIGEL®: 5000 mg Tip 2 sığır kolajen hidrolizatı. Kıkırdak doku hücrelerini besler. Kıkırdak dokuyu yenilemedeki etkinliği bilimsel veriler ile gösterilmiştir.

LAPI® Balık Kolajeni: 2500 mg Tip 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27 kolajen peptidleri içerir. Tilapia ve Basa balıklarından elde edilir. LAPI balık kolajeninin içerdiği benzersiz kolajen tiplerinin anti-aging etkinliği, diğer balık kolajenlerinden üstün olduğu bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır.

Köpek Balığı Kıkırdağı: 500mg. Cildin daha gergin görünmesine yardımcı olur ve eklem kıkırdak dokusunu besler.

Glikozamin: 100 mg. Eklemlerde ağrı, sertlik ve şişliği azaltır.

Goji Meyvesi Ekstresi: 100 mg. Geleneksel Çin Tıbbında zengin kimyasal bileşimi ve faydalarından dolayı 2000 yıldan fazladır kullanılmaktadır. Zengin C vitamini ve antioksidan kaynağıdır.

Koenzim Q 10: 100 mg. Enerji metabolizmasını düzenler ve yaşam kalitesini arttırır

Arı Sütü (Royal Jelly): 100 mg. Yaşlanmayı yavaşlatır ve performans artışına yardımcıdır.

O’young Brokoli Filizi Ekstresi: 10 mg. Yüksek Sülforafan içeriği ile güçlü bir antioksidandır.

Bromelain: 10 mg. Anti-inflamatuvar ve ödem atmaya yardımcıdır.

Çinko: 9,2 mg. Yaşlılık etkilerini geciktiren pek çok enzimin yapısında yer alır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Saç dökülmelerini önler, tırnakları güçlendirir.

Hyaluronik Asit: 5mg. Cildin daha genç ve pürüzsüz görülmesine yardımcı olur, kırışıklıkları azaltır

Kurkumin: 4 mg. Anti-inflamatuvar, antioksidan ve anti-mikrobiyal etkileri vardır.

Piperin: 1 mg. Metabolizmayı düzenleyen enzimler üzerinde etkileri vardır. Kurkuminin metabolizma üzerindeki aktivitesini arttırmaktadır.

Vitamin D: 15 μg. Bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcıdır. Cilt sağlığının korunması ve gençleşmesinde önemli rol oynar.

C-Optimum kullanım önerileri:

C-Optimum günde 1 şişe olarak öğlen yemeklerinden sonra tok karnına kullanılması önerilmektedir. Kullanmadan önce şişeyi çalkalayınız. Tavsiye edilen bu dozu aşmamak gerekir. İlaveten 18 yaş altı bireylerin kullanması önerilmez.

