Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,8 artış gösterdi.

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,6 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,7, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 0,5 artış kaydetti.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,04 artarken ithalatı yüzde 5,7 azaldı.

- İş gücü ödemelerinde yüzde 112,4 artış

İş gücü ödemelerinde söz konusu dönemde yüzde 112,4, net işletme artığı/karma gelir yüzde 47,7 artış gösterdi.

İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 33,8 iken bu oran 2024'te yüzde 40,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 44,6 iken yüzde 37,4 oldu.

- Tablolar

Yıl Cari fiyatlarla GSYH Cari fiyatlarla GSYH GSYH Zincirlenmiş Hacim Değişim oranı (milyon lira) (milyon dolar) Endeksi(2009=100) (yüzde) 2022 1. Çeyrek 2.519.789 181.490 186,9 7,8 2022 2. Çeyrek 3.424.670 219.665 201,6 7,6 2022 3. Çeyrek 4.273.138 242.416 223,8 4,1 2022 4. Çeyrek 4.794.179 262.243 231,2 3,3 2022 Yıllık 15.011.776 905.814 210,9 5,5 2023 1. Çeyrek 4.687.492 248.416 195,3 4,5 2023 2. Çeyrek 5.571.440 274.908 210,9 4,6 2023 3. Çeyrek 7.759.106 298.760 238,4 6,5 2023 4. Çeyrek 8.527.683 307.925 241,9 4,6 2023 Yıllık 26.545.722 1.130.009 221,6 5,1 2024 1. Çeyrek 8.858.091 286.728 205,7 5,3 2024 2.Çeyrek 9.949.792 308.158 216,1 2,5

- Sektörler

TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:

2023 2. çeyrek 2024 2. çeyrek Tarım, ormancılık ve balıkçılık -0,6 3,7 Sanayi 0,4 -1,1 İmalat sanayisi 1,7 -2 İnşaat 6,6 6,5 Hizmetler 8,5 3,1 Bilgi ve iletişim 4,3 4,4 Finans ve sigorta faaliyetleri 9,8 3,4 Gayrimenkul faaliyetleri 4,4 3,7 Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri 0,5 0,6 Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri 5 3,2 Diğer hizmet faaliyetleri 8,8 7,4 Sektörler toplamı 4,2 1,8 Vergi-sübvansiyon 19 10,5 Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) 5,7 2,8

(Bitti)