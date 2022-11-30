Büyüme rakamları açıklandı

TÜİK, büyüme rakamlarını açıkladı.

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdü.

Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.5 ve ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 büyüme kaydetmişti.

Üçüncü çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0.1 daraldı.

İnşaatta daralma

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 21.6, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 13.9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 12.6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 7.6, hizmet faaliyetleri yüzde 6.9, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4.9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4.1, tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 1.1 ve sanayi yüzde 0.3 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 14.1 azaldı.

Maaş ödemelerinin payı azaldı

Maaş ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 29.5 iken bu oran 2022 yılında yüzde 26.3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 54,1 iken yüzde 54.8 oldu.