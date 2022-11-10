Büyükelçiliklerin 10 Kasım Atatürk'ü anma paylaşımları!
Ulu önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yıl dönümünü anmak için, büyükelçiliklerin Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımları sizler için derledik! İşte büyükelçiliklerin 10 Kasım paylaşımları!
Japonya Büyükelçiliği: ''Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü 84. vefat yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. #10Kasım #MustafaKemalAtatürk''
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Almanya Büyükelçiliği: ''#Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu #MustafaKemalAtatürk’ü ölümünün 84. yıldönümünde saygıyla anıyoruz. #10Kasım''
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Ukrayna Büyükelçiliği: ''9:05 Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yıldönümü münasebetiyle Büyükelçiliğimizdeki Ukrayna bayrağı yarıya indirildi. Saygı ile anıyoruz… #10Kasım''
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Avusturya Büyükelçiliği: ''Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 84. yıldönümünde sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. #10Kasım1938 #Atatürküanmagünü''
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