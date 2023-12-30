Büyükekşi'den ilk açıklama!

Suudi Arabistan'da oynatılması planlanan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kafilesi yurda dönüş yaptı.

Başkent Riyad'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen yetkililer, özel araçlarla buradan ayrıldı.

"Gerekli açıklamayı dün yaptık"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına havalimanı çıkışında, "Herkese iyi seneler diliyorum. Gerekli açıklamayı zaten dün yaptık." dedi.

Sağlık durumu

Büyükekşi sağlığıyla ilgili soruya ise "Daha iyiyim inşallah. Çok teşekkür ediyorum." yanıtını verdi.