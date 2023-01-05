Büyükekşi VAR kayıtları ile ilgili konuştu!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükeşi gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi: "VAR kayıtlarında spekülasyon yapılmasına gerek yok. Bundan önceki VAR kayıtlarının hepsinde ofsayt çizgisi çekildi ancak bunda çekilemedi. Kamuoyu bunun cevabını bekliyordu. Kayıtlarda kötü niyet olmadan hakemin çağırıldığını herkes duysun istedik. Kırmızı kart pozisyonunu da akıllarda soru işareti kalmasın diye yayınladık."

"VAR kayıtları bir daha açıklanmayacak."

"Biz öbür türlü yapsaydık 'TFF burada bir şey saklıyor' diyeceklerdi. Biz hiçbir şey saklamadan görüntü ve konuşmaları olduğu gibi verdik."



"Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlemeye gitmeyeceğim." dedi.