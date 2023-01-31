Büyük tepki çeken kedi düşmanı gözaltına alındı!
İstanbul Küçükçekmece'de, bir sitenin girişindeki kedilere tekme attığı anlara ait görüntüler ortaya çıkan, tepki gösteren komşularını tehdit edip üzerine yürüyen Aytuğ Koyuncu, gözaltına alındı. Aytuğ Koyuncu'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İstanbul'da infiale neden olan olay, 5 Ocak'ta Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.
Bir sitenin girişindeki kedilere tekme atan adamı gören site sakinleri, durumu polise bildirdi.
Polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin Aytuğ Koyuncu olduğunu belirledi.
Aytuğ Koyuncu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık raporunun ardından Kanarya Polis Merkez Amirliği'ne götürülen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
2019’da da kedileri zehirlemiş
Kendisine tepki gösteren site sakinlerinin üzerine yürüyüp tehdit eden Aytuğ Koyuncu, 2019 yılında da aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelmişti.
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