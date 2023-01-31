Büyük tepki çeken kedi düşmanı gözaltına alındı!

İstanbul'da infiale neden olan olay, 5 Ocak'ta Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

Bir sitenin girişindeki kedilere tekme atan adamı gören site sakinleri, durumu polise bildirdi.

Polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin Aytuğ Koyuncu olduğunu belirledi.

Aytuğ Koyuncu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık raporunun ardından Kanarya Polis Merkez Amirliği'ne götürülen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

2019’da da kedileri zehirlemiş

Kendisine tepki gösteren site sakinlerinin üzerine yürüyüp tehdit eden Aytuğ Koyuncu, 2019 yılında da aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelmişti.