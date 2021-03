Büyük oynuyoruz: Sekiz binden fazla oyun Türk şirketlerin

Salgında zirve yapan dijital oyunlarda Türkiye de söz sahibi. Google Play’de 440 bine dayanan oyunların 8 binden fazlasında Türk şirketlerin imzası var. Yerli oyunlar 5 üzerinden 3,94 notla dünya ortalamasının üzerinde beğeni kazandı. En çok ilgi görenler Basketball Arena, Başkanlar, Bus Simulator, Zula Mobil…

Bus Simulator, Zula, Basketball Arena, Traffic Racer. İsimleri İngilizce olsa da hepsi Türk yapım dijital oyun. Cepte, tablette, bilgisayarda sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada da milyonlarca kişi tarafından beğeniyle oynanıyorlar. Bu tablo dünya dijital oyun skorlarına da yansımış durumda. Gaming in Turkey’in “Türkiye Oyun Sektörü 2020 Raporu”ndan derlenen bilgilere göre, uygulama mağazası Google Play’de 171 bin 986 oyun yayıncısı arasında 2 bin 689’dan fazla Türk yayıncı bulunuyor. Platformdaki 439 bin 890 oyun arasında Türk yayıncıların sunduğu 8 bin 55’ten fazla mobil oyun yer alıyor.

TÜM DÜNYADA POPÜLER

Türk yayıncıların Google Play’deki oyunları, oyunseverlerden 5 üzerinden ortalama 3,94 not aldı. Platformdaki tüm mobil oyunların genel ortalama puanı ise 3,76 oldu. Böylece yerli oyunlar dünya ortalamasının üzerinde beğeni kazandı. Türk oyun yayıncılarının geliştirdiği en popüler oyunlar arasında 101 Okey Plus, Basketball Arena, Başkanlar, Batak, Bus Simulator, Fun Okey 101, Kafa Topu 2, Recontact Istanbul, Recontact London ve Zula Mobil bulunuyor. Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, Türk oyun yayıncılarının, mobil oyunların genel ortalamasından daha iyi sonuçlar almasında 2 ana etken olduğunu söyledi.

KALİTELİ İŞ ÇIKIYOR

Bu etkenlerden ilkinin, kaliteli işler çıkması ve bunun somut örneklerinin hem yatırımlar hem de oyunların listedeki yerleri ile tescillenmesi olduğunu belirten Aydemir, şunları kaydetti: “Yerli oyun geliştirici firmalarımız, birçok işte olduğu gibi daha fazla detaycı bir şekilde çalışıyor. İkinci etken ise Türk yayıncılar, oyuncuların talep ve beklentilerini çok iyi analiz ediyor ve oyunlarını geliştirirken bu sonuçlara göre geliştirmeler yapıyor. Bu da oyunların oyuncular tarafından daha fazla beğenilmesini sağlıyor. Son olarak, birçok coğrafyaya köprü konumunda yer almamız, birçok kültürle harmanlanmamıza ve bu açıdan da farklı kültürlere hitap eden oyunlar üretmemize katkı sağlıyor.”

Geçen yılın 9 aylık döneminde oyun sektöründe gerçekleşen hisse satışı işlemlerinin yaklaşık 2 milyar dolarlık hacim oluşturduğuna işaret eden Aydemir, “Tüm bu gelişmeler, oyun sektörünü en fazla yatırım alan sektör konumuna taşıdı. Agresif büyüyen bir pazar. Bu yatırımların her geçen gün artarak büyüyeceğine inanıyoruz.”

YETİŞKİNLERİN YÜZDE 79’U MOBİL OYUNCU

Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 79’unun mobil oyun oyuncusu olduğuna işaret eden Ozan Aydemir, “Bu da doğrudan oyuncu sayısına ve hasılat rakamlarına yansıdı. Büyümedeki bir diğer sebep de oyunlara olan farkındalığın daha fazla artması oldu. Akıllı mobil cihazların gelişmesi ve kolay ulaşılabilirliği de aynı şekilde oyunlara kolay bir ulaşım sağladı. Günün her anında yanımızda olan mobil cihazlarımızla istediğimiz her an istediğimiz her oyunu oynayabiliyoruz. Bu durum da oyuncu sayılarının ve hasılatlarının hızla büyümesini sağlıyor” dedi.

İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE İLK SIRADA

Türk oyun sektörü küresel pazarda rekabet gücünü arttırıyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (GAOSB) iş birliği ile hayata geçirilen Gaziantep OSB Teknokent’te faaliyet gösteren Tenet Games’in geliştirdiği Get Rich! 3D oyunu sanal marketlerde 5 milyon kez indirildi. Tenet Games Kurucusu Murat Kul, katıldığı Supersonic Superstars yarışmasında büyük ödüle layık görülen üç oyundan ilki olarak 75 bin dolarlık büyük ödülü kazandı. Oyun şu anda Norveç, Danimarka ve Finlandiya gibi İskandinav ülkelerinde en çok oynananlar arasında birinci sırada yer alıyor.