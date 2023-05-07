Büyük İstanbul Mitingine yoğun katılım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Büyük İstanbul Mitingi" yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul mitinginde buluşmak için adeta insan seli oluşturdu. Başkan Erdoğan'ın miting alanındaki konuşmasının başladığı sırada bile girişlerden yoğun şekilde vatandaşların alana girmeye çalıştığı görüldü.

Erdoğan, ''Resmi makamlara göre alanda 1 milyon 700 bin kişi var. İstanbul bugün haykırıyor, 14 Mayıs'ta birilerini emekli edeceğiz'' dedi.