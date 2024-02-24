Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbullularla buluşma tarihi belli oldu!

Yerel seçim öncesi sahadaki çalışmalar hızlandı.

Yurdun dört bir yanında seçim coşkusu yaşanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mitingleriyle vatandaşa seslenmeye devam ediyor.

Bu kapsamda AK Parti cephesinden açıklama geldi.

Kabaktepe tarihi açıkladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, büyük İstanbul mitingi için şöyle konuştu:

"31 Mart pazar günü öncesine ziyaretlerimize devam edeceğiz. Belki o pazar büyük İstanbul mitingimiz olur. Bizim geleneğimizde biliyorsunuz seçimden önceki son pazar günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla büyük İstanbul mitingimizi yapıyoruz. 14 Mayıs seçimleri öncesinde 'Türkiye sana emanet' konseptinde yapmıştık. Şimdi yeni bir konsept üzerinde arkadaşlarımız çalışıyor."

Osman Kabaktepe'nin açıklamasına göre mitingin seçimden bir hafta önceki pazar günü, yani 24 Mart'ta yapılması planlanıyor.