Büyük İstanbul Mitingi dünya basınının gündeminde!

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 1 milyon 700 bin vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen, İstanbul'un en büyük mitingi olarak nitelendirilen 'Büyük İstanbul Mitingi' dış basının manşetlerini süsledi.

İşte dış basında İstanbul mitingi:

France 24

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da güç gösterisi mitingi düzenledi: Kazanacağız"

Middle East Eye

"Erdoğan seçimden bir hafta önce rakiplerine karşı söylemini yükseltirken, pazar günü İstanbul'da düzenlenen bir mitingde muhalefeti LGBT yanlısı olmakla suçladı"

İngiliz Daily Mail

"Erdoğan'ın konuştuğu, eşi benzeri görülmemiş mitingi 1.7 milyon İstanbullu dinledi"

Euronews

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, taraftarlarına kavgaya hazır olduğunu gösteriyor"