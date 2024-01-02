'Büyük ikramiye Kolombiya'ya çıktı' iddiası!

Milli Piyango'dan yapılan açıklamaya göre, yılbaşı çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiye tam bilete çıktı.

Büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu yılbaşı çekilişinde bugüne dek verilen en yüksek ikramiye olan 400 milyon lira; Milli Piyango Online üzerinden satılan tam bilete isabet etti.

Kolombiya iddiası gündemde

Sosyal medyada dolaşıma sokulan tam biletin Kolombiya'ya çıktığı iddiası gündeme oturdu. Bilet online olarak satın alındığı için biletin yurt içinde mi yurt dışından mı satın alındığı henüz netlik kazanmadı.

Konu hakkında milli piyangodan yapılan açıklamada büyük ikramiyenin online bilete çıktığı belirtilirken herhangi bir lokasyon verilmedi.

400 milyon TL olan büyük ikramiye, 52 milyar 220 milyon 548 bin 263 kolombiya pesosuna karşılık geliyor.

Kolombiya'dan kaç ev alınabiliyor?

400 milyon TL'lik büyük ikramiye ile Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın en lüks semtlerinden ortalama 150 adet konut satın alınabiliyor.

Milli Piyango ödemeyi nasıl yapıyor?

Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde online bilet alanların ödemesiyle ilgili şu bilgilere yer veriliyor:

"www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden oynanan oyunlardan kazanılan ikramiye ödemeleri, oyuncuların Milli Piyango Online hesaplarına otomatik olarak yüklenmektedir.

Oyuncularımız Milli Piyango Online hesaplarına yüklenen ikramiyeleri, online platformlarımız üzerinden bankaya para çekme işlemi ile banka hesaplarına transfer edebilirler."

Yabancıya online bilet satışı var mı?

Milli Piyango İdaresi'nden alınan bilgiye göre, 18 yaşından büyük olan ve T.C. Kimlik Numarası olan herkes üye olup bilet satın alabiliyor. T.C. vatandaşı olmayan ve kimlik numarası bulunmayan kişilerin ise bilet satın almasına izin verilmiyor.

Kolombiya'da kaç Türk yaşıyor?

Biletin satın alındığı iddia edilen Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da resmi rakamlara göre sadece 335 Türk yaşıyor.

İddiaların odağındaki Kolombiya'yı yakından tanıyalım

Kolombiya'nın ismi, Amerika kıtasının keşfinde önemli bir rol oynayan Kristof Kolomb'dan gelmektedir. İspanyolca konuşulan bir ülke olan Kolombiya'nın başkenti Bogotá'dır.

Kolombiya, uyuşturucu ticaretinin en önemli rotaları arasında yer alıyor

Dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın ülkesi Kolombiya'nın uyuşturucu ve kaçakçılık gibi konularda kötü bir ünü bulunuyor. Ekonomik zorluklarla boğuşan Kolombiya'da birçok uyuşturucu karteli bulunuyor.

Kolombiya'nın ismi, Amerika kıtasının keşfinde önemli bir rol oynayan Kristof Kolomb'dan gelmektedir. İspanyolca konuşulan bir ülke olan Kolombiya'nın başkenti Bogotá'dır.

Kolombiya tarihinde, Medellín ve Cali kartelleri gibi büyük uyuşturucu kartelleri önemli rol oynamıştır. Ancak, devletin ve uluslararası toplumun müdahalesiyle bu kartellerin etkinliği azalmıştır. Yerine daha küçük ve dağınık yapıdaki gruplar ortaya çıkmıştır.

Kolombiya hükümeti, uyuşturucu ticareti ve üretimiyle mücadele etmek için çeşitli önlemler almıştır. Bu çabalar, uyuşturucu üretiminin ve ticaretin azaltılması, kartellerin çökertilmesi ve hukuki süreçlerin sürdürülmesini içerir.

İkramiye tutarları ve kazanan numaralar şöyle:

400 milyon lira ikramiye kazanan numara: 3550054

40 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 1367224, 6815815

4 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 0848964, 0962537, 1932951, 2691904, 3246808, 5663469, 6396573, 8315790, 9044210, 9727348

1 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 1769438, 2896808, 2998642, 3029102, 3155288, 3412118, 3969282, 3987572, 4687991, 5695873, 6117541, 6835307, 6961926, 7596019, 8115569, 8518785, 8642107, 8713239, 9048347, 9997275

750 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 0007938, 0029854, 0063829, 0318598, 0555832, 0588549, 0889011, 0962413, 0967228, 2104829, 2190004, 2993257, 3248160, 3285995, 4390389, 5236059, 5779431, 5846509, 5910889, 6407601, 6427047, 6430455, 6785317, 7202227, 7300600, 9114074, 9118547, 9427671, 9538064, 9582819

75 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 0172010, 0469409, 0492152, 0498495, 0580930, 0674724, 0682952, 0704533, 0727435, 0883826, 0935982, 0949618, 1115796, 1123327, 1276622, 1546379, 1674044, 2160978, 2384794, 2405512, 2635412, 2642178, 2763613, 2936992, 2937496, 2939123, 3067549, 3280304, 3331153, 3420780, 3433228, 3583578, 3658043, 3747336, 3769681, 3773976, 3776015, 4035716, 4235626, 4239921, 4276506, 4305038, 4655571, 4672061, 4702319, 4703568, 4772475, 5209794, 5397769, 5479142, 5517962, 5831486, 5914619, 6081563, 6153420, 6410379, 6418512, 6909665, 6922665, 7076766, 7192692, 7232284, 7273365, 7293639, 7309449, 7466112, 7636839, 7796595, 7826759, 7974888, 8164082, 8532210,8553411, 8563303, 8732259, 8882805, 8960803, 9061890, 9304779, 9615564

30 bin lira kazanan numaralar: 0154299, 0182069, 0213320, 0217568, 0227599, 0316132, 0365301, 0422871, 0424760, 0449885, 0461294, 0486144, 0495376, 0558231, 0579426, 1056336, 1221863, 1401156, 1511609, 1547716, 1616690, 1808847, 1819618, 1941009, 2058912, 2122878, 2153714, 2184282, 2242167, 2456745, 2541051, 2630847, 2759944, 2835846, 3039151, 3051418, 3107020, 3125442, 3253439, 3294540, 3296083, 3746308, 3788145, 4020124, 4031648, 4141583, 4318188, 4330083, 4343832, 4365029, 4466668, 4605750, 4621034, 4928706, 5090131, 5154377, 5169579, 5203863, 5268552, 5292276, 5375262, 5434997, 5554320, 5775689, 5939868, 5967364, 6192507, 6416351, 6534140, 6635333, 6644484, 6906537, 6978601, 7063541, 7088879, 7262922, 7525140, 7561286, 7631754, 7699870, 7725693, 7870662, 8001441, 8068975, 8085987, 8100800, 8296193, 8317785, 8335476, 8349070, 8643995, 8838240, 9212588, 9236182, 9237114, 9246525, 9252935, 9321933, 9360911, 9532085

15 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 0069127, 0077646, 0083768, 0179851, 0358693, 0421705, 0483846, 0513704, 0525615, 0546215, 0619375, 0625302, 0772810, 0860362, 0873740, 0906325, 0970346, 1006763, 1188685, 1201514, 1204439, 1255244, 1480628, 1498995, 1626703, 1691169, 1691513, 1705175, 1741497, 1748878, 1945447, 1960520, 1996086, 2022997, 2145234, 2174335, 2241927, 2312784, 2448683, 2450721, 2485194, 2511756, 2657069, 2700212, 2741265, 2830789, 2844616, 2863727, 2901849, 2932109, 2991996, 3100016, 3105836, 3185117, 3206131, 3346708, 3376115, 3381718, 3412599, 3520753, 3530458, 3555076, 3576872, 3724774, 3754017, 3775343, 3777120, 3803619, 3825182, 3961177, 3979739, 4055412, 4100926, 4277673, 4480728, 4497575, 4568709, 4723905, 4808096, 4830412, 4845941, 4871993, 4979755, 5043916, 5128257, 5162025, 5176248, 5188864, 5240900, 5352872, 5539705, 5582584, 5635583, 5642223, 5651737, 5694371, 5821607, 5923529, 5947531, 5963767, 5988384, 5993572, 6085871, 6225852, 6309811, 6315103, 6392885, 6407499, 6500152, 6556767, 6571994, 6573175, 6601705, 6653654, 6723673, 6827682, 6834503, 6834823, 7048597, 7238081, 7295019, 7367770, 7378348, 7381263, 7427276, 7587745, 7734799, 7789829, 7807700, 7960932, 7975273, 7996068, 8044207, 8076264, 8084568, 8089164, 8093468, 8115569, 8171139, 8249220, 8325726, 8344233, 8392345, 8425181, 8444729, 8481129, 8509499, 8542544, 8552323, 8600134, 8605991, 8606308, 8631648, 8706984, 8740295, 8755346, 8841791, 8867320, 8900781, 8945769, 9153871, 9305830, 9307634, 9318549, 9334555, 9399802, 9407890, 9487093, 9694974, 9882236

Son 6 rakamına göre 8 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 007418, 011199, 075280, 076361, 076655, 078807, 092650, 096648, 100728, 102459, 109639, 110056, 112388, 117394, 138290, 152891, 182947, 186505, 198469, 216636, 227827, 233329, 246797, 251955, 274929, 280448, 304311, 311352, 316620, 352133, 361921, 364618, 365753, 368105, 370504, 384953, 417699, 429354, 452686, 459298, 480799, 505180, 516329, 517361, 520923, 541313, 556952, 572727, 572972, 589865, 606080, 611720, 627870, 667289, 668449, 672103, 690765, 690985, 693550, 703251, 739479, 764294, 778656, 779895, 785199, 801686, 802640, 807403, 811890, 828838, 833301, 862806, 871078, 881463, 911892, 959099, 961243, 970191, 984051, 999934

Son 5 rakamına göre 5 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 00175, 01169, 01831, 05017, 05103, 07232, 10273, 11588, 13035, 15536, 17700, 18342, 20728, 21226, 21409, 23128, 23469, 23615, 29359, 33600, 35275, 37261, 38225, 38615, 40845, 43107, 44450, 47201, 48323, 51169, 51789, 52538, 54651, 55189, 57991, 58075, 58371, 62286, 63253, 66446, 67474, 69652, 69717, 70317, 70452, 72253, 74479, 81558, 82707, 83758, 85508, 85531, 86334, 88315, 88738, 90831, 93354, 96455, 98329, 98772

Son 4 rakamına göre 3 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 0287, 0402, 0569, 0816, 0911, 0917, 1283, 1327, 2061, 2369, 3301, 3619, 3945, 4012, 4470, 4529, 4863, 4897, 5011, 5169, 5209, 5305, 5380, 5645, 6603, 6780, 7080, 7128, 7359, 8503, 8518, 8845, 8921, 9030, 9179, 9318, 9590, 9656, 9695, 9813

Son 3 rakamına göre 1200 lira ikramiye kazanan numaralar: 030, 196, 296, 308, 316, 367, 464, 520, 599, 650, 720, 752, 772, 804, 816, 880, 912, 970, 971, 974

Son 2 rakamına göre 800 lira ikramiye kazanan numaralar: 02, 12, 46, 48, 57, 61, 72

Son 1 rakamına göre 400 lira amorti ikramiyesi kazanan numaralar: 2, 7

400 bin lira teselli ikramiyesi kazanan numaralar: 0550054, 1550054, 2550054, 3050054, 3150054, 3250054, 3350054, 3450054, 3500054, 3510054, 3520054, 3530054, 3540054, 3550004, 3550014, 3550024, 3550034, 3550044, 3550050, 3550051, 3550052, 3550053, 3550055, 3550056, 3550057, 3550058, 3550059, 3550064, 3550074, 3550084, 3550094, 3550154, 3550254, 3550354, 3550454, 3550554, 3550654, 3550754, 3550854, 3550954, 3551054, 3552054, 3553054, 3554054, 3555054, 3556054, 3557054, 3558054, 3559054, 3560054, 3570054, 3580054, 3590054, 3650054, 3750054, 3850054, 3950054, 4550054, 5550054, 6550054, 7550054, 8550054, 9550054