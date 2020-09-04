Büyük fırsat Türkiye'nin kapısına geldi!

Pandemi sürecinin yönetiminde pozitif ayrışan ülkelerin başında yer alan Türkiye üretim ve ihracatta yeni fırsatlara odaklandı. Özellikle ara malı üretimi ve imalat sanayisinde son dönemde ciddi hareketlilik söz konusu. Çin ve ABD'den Türkiye'ye yönelik ciddi bir talep kayması olduğunu söyleyen iş dünyası yeni dalgayı yakalamak için yeni yatırımların da başladığını ifade ediyor.

Rakamlar da bu verileri doğruluyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Ağustos ayını, 12 milyar 463 milyon dolar ihracatla, geçen yılın aynı döneminin yüzde 5.7 altında tamamladık. İhracat, temmuz ayının sonuna denk gelen tatil etkisinin uzamasıyla ilk 10 günde düşük seyirde başladı, ayın son 20 gününe bakıldığında, pandemi öncesi dönemdeki günlük ihracat rakamlarını yakaladık" dedi.

Ağustos ayı ihracatının temmuzun sonuna denk gelen tatil etkisinin uzamasıyla ilk 10 günde düşük seyirde başladığını dile getiren Gülle, sonra bu durumun toparlandığını söyledi. Ayın son 20 gününe bakıldığında, pandemi öncesi dönemdeki günlük ihracat rakamlarının yakalandığına işaret eden Gülle, şunları söyledi: "Ayın son günü olan pazartesi 650 milyon dolarlık gün ihracatına ulaşmış olduk, eylülede gayet olumlu başladık. Ağustos ayında 8 sektörümüz tarihlerinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştı, 27 sektörümüzün 17'sinde artış yaşandı. Avrupa'daki bazı ülkelerde, daha önce açıkladığımız rakamlarda düşüş olan rakamların yavaş yavaş toparlandığını görüyoruz. Demir ve demir dışı metaller sektörü ocakdemmuz döneminde 4.5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi ve Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 5 pay aldı. Bu dönemde en fazla ihracat 547 milyon dolar ile Almanya'ya gerçekleştirildi. Ayrıca sektör ihracatı temmuz ayında yüzde 6.5 arttı.

HIZLI AKSİYON ALINDI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki ise "Birlik olarak ihracatımızın sekteye uğramaması adına farklı enstrümanlar geliştirdik ve hızlıca aksiyon aldık. 100 milyar dolar ticaret hedefimiz olan ABD'ye ihracatımızın temmuz ayında yüzde 13 artması ülkemiz ve sektörümüz adına son derece sevindirici bir gelişme" dedi. Ambalaj sektörü ise bu dönemde 2 milyar 414 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektör ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 11, değer olarak ise yüzde 4 arttı. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, "Sektör olarak bu dönemde 883 milyon dolar dış ticaret fazlası vermek bizler adına gurur kaynağı. Diğer yandan en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında Avrupa bölgesinin olması başka bir olumlu gelişme" dedi. Ambalaj sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülke 197 milyon 530 bin dolar ile Almanya oldu. Almanya'yı sırasıyla İngiltere, Irak, İtalya, İsrail, Fransa, ABD, Hollanda, İspanya ve Belçika takip etti. Ambalaj türüne göre genel toplamlara bakıldığında plastik ambalajların yüzde 65'lik payla ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise yüzde 22 ile kağıt/ karton ambalajlar yer alıyor.

MUTFAK EYŞALARINDA 'V' TİPİ BÜYÜME

GEÇTİĞİMİZ yılı 3 milyar dolar ihracatla kapatan Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü pandemi sürecinden 'V' şeklinde bir toparlanma ile çıkma eğilimine girdi. Nisanda yüzde 51, mayısta ise yüzde 46'lık daralma yaşayan sektör, haziranda yüzde 33'lük büyüme kaydetti. Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, "Halen firmalarımızın ağustos ayı siparişleri doldu. Dünyada Türkiye pazarına ciddi bir yöneliş var. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.