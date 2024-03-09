Başkan Aktaş: Kentsel dönüşümde ciddi bir mesafe kat ettik

Bursa’nın depreme dirençli kent haline gelmesi amacıyla kentsel dönüşüm projelerini kesintisiz sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, BURKENT iştiraki tarafından inşaatların yapıldığı İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşümünde ilk etapta yer alan 74 konut, 19 ofis ve 3 işyerinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim etti.

Anahtar teslim törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İller Bankası Genel Müdür Recep Türk, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Recep Altepe ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Kentsel dönüşüm zor iştir”

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu ve özellikle Bursa’nın da bir deprem gerçeği olduğunun farkında olduklarını dile getiren Başkan Alinur Aktaş, “Kentsel dönüşüm yapmak ve konuşmak zor iştir. Allah’a hamdolsun ki hem anahtar teslim törenini yapacağımız hem de temel atmalarını canlı bağlantılarla gerçekleştireceğimiz kentsel dönüşüm için bir araya geldik. Sayın Bakanım, Türkiye’nin dört bir yanında kentsel dönüşümler gerçekleştiriyorsunuz. Özellikle maalesef geçen yıl, 13 ay önce gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11-12 vilayetimizde yaklaşık 53 bin vatandaşımızın vefatı ve 800 binden fazla binanın yıkımıyla sonuçlandı. Acıların sarılması adına Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgeyi hem Genel Başkan Yardımcısı ve sonra da Bakanımız olarak karış karış gezdiğinizi biliyoruz.” diye konuştu.

"Kentsel dönüşümde ciddi bir mesafe kat ettik”

Kentsel dönüşümün ciddiyeti ile 14 farklı noktada çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Aktaş “Birileri kentsel dönüşümü zikrediyor olsa da biz bu çalışmalara çok önceden başladık ve ciddi mesafeler aldık. Bugün 20 yıl belediye başkanlığı yapıp 540 bin nüfuslu bir ilçede bir tane dahi kentsel dönüşüm gerçekleştirmeyenler, bir fıkra gibi bugünlerde kentsel dönüşüm yapmaktan bahsediyorlar. Ama biz Arabayatağı’nda, Ulus’ta, Değimenönü’nde, Karapınar’da, Yiğitler’de, 75. Yıl’da, Esenevler’de, İstanbul Caddesi’nde, Beşyol’da, Sıcaksu’da, Gaziakdemir’de ve velhasıl şuanda Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşümü olan 420 dönümlük Akpınar’da hem yeni güvenli konutlar yapmak hem de Bursa’nın tıkanan damarlarını açmak, yeni yollar açmak için elimizden gelen bütün gayreti sizden aldığımız güçle, destekle ortaya koyuyor ve çalışıyoruz. Aynı zamanda yeşil alanlar da üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

“100 bin konut dönüştüreceğiz, 16 bin yeni sosyal konut yapacağız”

Bursa’da gerçekleşen dönüşüm çalışmalarını TOKİ ve BURKENT marifetiyle gerçekleştireceklerini belirten Başkan Aktaş, “Arabayatağı’nda, Ulus’ta, Sıcaksu’da, Yiğitler’de, Beşyol’da, 1050 Konutlar’da yapacağımız kentsel dönüşümlerimiz var. Özellikle adı her ne kadar 1050 Konutlar olsa da 2300 tane konutun var olduğu bir dönüşüm projesinden bahsediyoruz. Bu dönüşümlerin tamamını ya TOKİ marifetiyle ya da kendi iştiraklerimizden BURKENT marifetiyle gerçekleştiriyoruz.

Allah’a hamdolsun İstanbul’un beşte biri olan Bursa, bu dönüşümleri gerçekleştiriyor. Birazdan Sayın Bakanımızla beraber başlatacağımız dönüşümlerin yaklaşık 10 binden fazla konutu kapsadığını da özellikle belirtmek istiyorum. Biz 14 farklı noktada bu dönüşümleri hayat geçiriyoruz. Biz önümüzdeki 5 yılla alakalı kendi gücümüzle, kendi kaynaklarımızı sonuna kadar kullanarak özel sektörle birlikte 100 bin konutun dönüşümü ve 16 bin tane yeni sosyal konutun ortaya çıkarılması ile alakalı bir hedef koyduk. 2017 senesine kadar BURKENT hafriyat döküm sahalarını işletiyordu.

Şimdi ise BURKENT sadece 40 tane mimar, mühendis ve şehir plancısıyla dönüşüm şirketine dönüştü. Kentsel dönüşüm sürecinde Bakanlığımızın desteği ve katkısı çok önemli. Proje desteği, TOKİ desteği ve hazine arazileri ile ilgili desteği önemli. İnşallah bir beş yıl sonra geriye dönüp baktığımızda Bursa’da önemli dönüşümleri hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Bu dönem inşallah kentsel dönüşümlerle dirençli bir Bursa ortaya çıkarmak adına el ele, kol kola Bursa’yı dönüştürmeye kararlıyız. Anahtarları alarak yeni konutlarında yaşayacak hemşerilerime hayırlı olsun” diyerek sözlerini noktaladı.