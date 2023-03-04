Büyük Birlik Partisi MKYK yarın toplanıyor

Partiden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle seçim hazırlıklarına ara veren BBP'nin, çalışmalarını yapmak üzere MKYK üyelerini yarın saat 14.00'te toplantıya çağırdığı belirtildi.

Destici'nin başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilecek toplantıda, seçim takvimi, parti teşkilatlarının hazırlıkları ve seçim stratejilerinin ele alınacağı bildirildi.