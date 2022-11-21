Bütçe’de Soylu tartışması! “Terbiyesizlik etme, kimsiniz siz?”

Ünsal ERGEL

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerine başlanmadan önce usule ilişkin söz aldı. Kuşoğlu’nun konuşması sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Tartışma nedeniyle Kuşoğlu’nun konuşması bölündü.

Kuşoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Cuma günü kapanışta kötü bir gün yaşadık. Cuma günü bütçe görüşmeleri, bütçe görüşmesi olmaktan çıktı, millet tarafından seçilen, milletin iradesine sahip olan bizlerin dikkate alınmadığı, bizlere hakaret edildiği bir rezalet, vahim olaya dönüştü. Bütçe görüşmeleri cuma günü tamamen bütçe görüşmesinden, kesin hesap görüşmesinden çıktı, tamamen siyasi ama siyasi derken de siyaseti kötülemeyelim, seviyesiz bir noktaya geldi. Bunda kimseyi suçlamıyorum; hepimizin kabahati olabilir bununla ilgili olarak ama sonuç olarak öyle oldu. Ben konuşma bile yapmadım çünkü burada kesin hesapla ilgili, bütçeyle ilgili söylenecek sözlerin artık hiçbir anlamı kalmamıştı sonuç olarak.

“Biz Cuma gününün hesabını sormadık"

Yasama organı seçilmişlerden oluşur, bizler seçilmişiz. Bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var, burada en önemli özellik ‘Yasama, yürütme ve yargının birbirinden ayrılmasıdır, güçler ayrılığıdır’ denildi. Burada biz yürütme erkini hep beraber eleştirmek zorundayız. Yaptıkları harcamaları, yapacakları harcamaları bize anlatmaları, hesap vermeleri lazım yaptıkları harcamalarla ilgili, bu milletin parasıyla ilgili bize hesap vermeleri lazım, hep beraber bu hesabı sormak zorundayız. Biz cuma günü bu hesabı soramadık.”

Kuşoğlu’nun konuşması esnasında milletvekillerinin birbirlerine “Terbiyesizlik etme, edepsizlik yapma, kimsiniz siz, haddini bil ” dediği duyuldu. Yaşanan tartışmalar üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, oturuma ara verdi. Verilen aranın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri başladı.