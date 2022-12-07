Bütçe maratonunda 3.gün!

AK Parti milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ticaret ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının TBMM Genel Kurulunda görüşülen 2023 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, enerjinin, ülkelerin ekonomileri için hayati önem taşıdığını, enerji yatırımlarına gereken önemin verilmesi gerektiğini ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşının, enerji yatırımları ile güvenli ve sağlıklı enerjinin arzının önemini ortaya koyduğunu dile getiren Arınç, "Bu süreçte birçok ülke enerji arzı noktasında sıkıntılar yaşarken, Türkiye'nin de arasında bulunduğu bazı ülkeler enerji maliyetlerinin birim fiyatlarında yaşanan yükselmelerden dolayı mağduriyetler yaşadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirdiği adımlarla artan maliyetlerin birçoğunu vatandaşımıza direkt yansıtmak yerine bu maliyetleri merkezi bütçenin yardımıyla sübvanse etme noktasında inisiyatif aldı." diye konuştu.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti'nin enerji alanında gurur verici başarılara imza attığını belirtti. Türkiye'nin dört bir yanını hidroelektrik santralleri, rüzgar türbinleri, güneş panelleri ve biyokütle tesisleriyle donattıklarını anlatan Tin, "Bize çevrecilik dersi vermek isteyenlere son 20 yılda 44 bin megavatın üzerinde çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye aldığımızı hatırlatmak isterim. Bunlar lafla değil çalışarak oluyor. Türkiye Yüzyılı'nda yerli ve milli kaynaklarımızın payını daha da artırıyoruz. Enerji hizmetlerini vatandaşımıza kesintisiz ve ekonomik ulaştırmak için çalışıyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki enerji diplomasisi başarısı sayesinde kış aylarında doğal gaz sıkıntısı çekmeyeceğini ve dünyaya satılacak Rus gazının satış ve aktarım merkezi haline geleceğini kaydetti.

İthal doğal gaza bağımlı Türkiye'nin hidrokarbon kaynaklarını aktif hale getiren bir konuma geldiğine işaret eden Polat, yenilenebilir enerji alanında çeşitliliği ve verimliliği artıran çalışmalara devam edildiğini vurguladı.

AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, nükleer ve diğer enerji kaynaklarına yönelen araştırmaları eleştirmenin, muhalefetin birinci önceliği olduğunu dile getirerek, "Muhalefetin enerji meselesine ilişkin ürettiği tek politikası yok. Yalnızca tenkit etmekten başka beceriniz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz'de doğal gaz bulunduğunu hatırlatan Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cudi, Tendürek ve Gabar'da PKK itlerini toprağa gömerek petrolü fışkırtan yine biziz, tenkit eden sizsiniz. Enerji koridorunu oluşturan adam gibi adam, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'tek adam' diyen yine sizsiniz. Yalnızca enerji koridorundan bahsetmiyorum, bir de tahıl koridoru var. 'Çözerse yine Tayyip Erdoğan çözer' dediler. 'Ukrayna-Rusya savaşını durdurursa ancak Türkiye durdurur, bu işi çözerse Tayyip Erdoğan çözer' diyen Batılılar, reddeden bizim muhalefet. Bu, Amerika'da hamburger molası yapanların anlayacağı bir iş değil. Bu, Batı başkentlerinde iktidar dilenenlerin anlayacağı bir iş değil."

Şampiyonlar Ligiymiş

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Türkiye'nin, ekonomik operasyonlara rağmen yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı ekonomi formülünü hayata geçirdiğini belirtti. Türkiye'nin, 2021'de yüzde 11,4, 2022'nin üçüncü çeyreğinde ise yüzde 3,9 büyüdüğünü anımsatan Özboyacı, "Türkiye satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi olma konumunu korudu, Avrupa'nın ise 4'üncü büyük ekonomisi oldu. Her geçen gün ihracatta yakaladığımız rekor rakamların sonucunda 2021'de ihracatımız yüzde 32,8 artarak 225 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın kasım ayına dek gerçekleşen ihracatımız ise 231 milyar dolarla yeni bir rekor kırdı." diye konuştu.

CHP'nin ekonomi alanındaki yeni danışman kadrosunu eleştiren Özboyacı, şu görüşleri paylaştı:

"Güya Şampiyonlar Ligi ekibiymiş, Ronaldo'ymuş, Messi'ymiş. Ronaldo ve Messi Türkiye ekonomisinden ne kadar haberdarsa inanın bu ekip de o kadar haberdar. Ekonomi kadrosunda da yabancı sınırı olsa sahaya sürecek adamınız yok, elinizde kala kala 2001 krizinin IMF Türkiye müsteşarı kaldı, bunu da görmüş olduk. CHP uslanmamış olacak ki önümüzdeki yüzyıl için ABD'nin, IMF'nin, AB'nin Türkiye vizyonunu matah bir şey gibi milletimize sunuyor. Artık o günler geçti, başkalarının bizim için kurduğu planları içerideki maşaları aracılığıyla uygulayacak bir Türkiye artık yok."

Şehirlerimizi imar ve ihya etmeye devam ediyoruz

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Çevre ve şehircilik alanında 100 yılda yapılabilecek hizmetleri 20 yıla sığdırmış olmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Tüm kurumlarla asırlık ihmalleri gidermenin, kronikleşen meselelere çözüm bulmanın mücadelesini sürdürdüklerini anlatan Kırkpınar, şöyle devam etti:

"AK Parti hükümetleri olarak ecdadımızın emaneti olan şehirlerimizi, içinde yaşayan nesilleri ihmal etmeden ihya etmek için çalışmalarımızı süratle sürdürüyoruz. Medeniyetimizi yaşatan, çevreye saygılı, iklim dostu şehirler hedefiyle sosyal konuttan millet bahçelerine, kentsel dönüşümden sıfır atığa, iklim değişikliğinden ekolojik koridorlara kadar tüm altyapı ve üstyapı yatırımlarımızla şehirlerimizi imar ve ihya etmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve Türkiye'nin en büyük şehircilik hareketi olan kentsel dönüşüm seferberliğiyle 81 ilimizin tamamında afetlere karşı risk taşıyan tüm binaları yeniliyoruz. Şehirlerimizde kendi enerjisini üreten, enerjiyi savurmayan, su hasadı yapan, sıfır atık uyumlu, akıllı sistem uygulamalarıyla donatılmış yapılar inşa ediyoruz."

Hamburger yedi ancak haram yemedi

Sataşmadan söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamburger yediğini, ancak haram yemediğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'yi mülteci deposuna, uyuşturucu bataklığına çevirmediğini" dile getiren Altay, "Genel Başkanımız 'katil' dedikleriyle kanka olmadı. Keşke siz de hamburger yeseniz de bu ayıpları işlemesiniz. ABD'ye icazete gidenler belli." ifadesini kullandı.