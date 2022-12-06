Bütçe görüşmelerinin ilk günü tamamlandı!

TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde yapılan ilk günü tamamlandı.

Meclis'te gergin geçen oturumda bütçenin tümü üzerine hükümet ve siyasi partiler ile milletvekillerinin kişisel görüşlerini aktarmasının ardından görüşmeler tamamlandı.

Görüşmelerde küfürlü söz kullandığı için CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'e kınama cezası verildi.

İlk günün görüşmelerinin ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, teklifin maddelerine geçilmesi oyladı. Maddelere geçilmesi kabul edildi. TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerine kesintisiz olarak görüşmelerine 11 gün daha devam edecek. 16 Aralık 2022 Cuma günü bütçe teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından bitecek.