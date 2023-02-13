Bütçe aralıkta açık verdi!

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı aralıkta 3 milyar 525 milyon dolar, ocak-aralık döneminde ise 50 milyar 793 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı aralıkta 8 milyar 89 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 498 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 1 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kalemi aralıkta 533 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 214 milyon dolar net giriş kaydetti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2022'de 5 milyar dolar açık vermesini bekliyordu. Ekonomistlerin 2022 için toplam cari işlemler açığı beklentisi ise 46 milyar 650 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Buna göre, aralıkta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 374 milyon dolar ve portföy yatırımlarında 828 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, aralıkta yurt dışı yerleşikler, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 16 milyon dolarlık net net alış, hisse senedi piyasasında ise 580 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet 2 milyar dolar net kullanım, bankalar ise 694 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları aralıkta 4 milyar 109 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 351 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 31 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 320 milyon dolar azaldı.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 250 milyon dolar ve 301 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ise 745 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde aralıkta net 2 milyar 434 milyon dolarlık yükseliş yaşandı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):