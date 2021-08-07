Busenaz Sürmeneli Olimpiyat şampiyonu

Kokugikan Arena'da Busenaz Sürmeneli, tarihi finalde Çinli sporcu Hong Gu'yla karşılaştı.

İlk rauntta tutuk olan Busenaz, beş hakemin sadece birinden tam puan alabildi. İkinci raunttun son 15 saniyesinde üst üste rakibine isabetli yumruklar atan Busenaz, bu sayede 5 hakemden de 10'ar puan alarak son raunda üstün girdi.

Son rauntta da üstün olan Busenaz Sürmeneli, maçı kazanarak altın madalyayı aldı ve tarihi bir başarı elde etti.

Maç sonrası duygu dolu anlar yaşayan milli sporcu göz yaşları içinde önce salondakileri selamladı sonra antrenörünün elini öptü.

Çinli rakibini finalde yenerek Olimpiyat şampiyonu olan Busenaz Sürmeneli İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletti 🇹🇷🥊pic.twitter.com/Uio9QfcQI0 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) August 7, 2021

"SÖZÜMÜ TUTTUM"

Busenaz şampiyonluğunu ilan ettikten sonra kameralara "Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum." dedi.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da büyük bir heyecanla izledi. Kasapoğlu, maç sonunda sarıldığı milli sporcuyu tarih yazdığı için tebrik etti.

Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan ve Türk sporunun "Busenazları" olarak sosyal medyada da ilgi odağı olan iki boksör, aldıkları madalyalarla tarihe geçtiler.

#Tokyo2020 Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli:



🔹Sayın Cumhurbaşkanım ile görüştüm. Ona bir söz vermiştim, altın madalyayı alıp size hediye edeceğim diye. Bu madalyayı ona armağan ediyorum.

🔹Bakanımız her maçımızda yanımızdaydı, çok teşekkür ediyorum.pic.twitter.com/ZY7PG8rZNl — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) August 7, 2021

17 YIL SONRA KADINLARDA ALTIN MADALYA

Türk sporu kadınlarda 17 yıl sonra olimpiyatta altın madalya kazandı.

Kadınlarda son altın madalyayı olimpiyatta 2004 Atina'da halterde Nurcan Taylan'la alan Türkiye, 17 yıl sonra Busenaz Sürmeneli'yle bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.

2012 Londra'da atletizmde 1500 metrede altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin'in madalyası doping gerekçesiyle geri alınmıştı.

Busenaz Sürmeneli, olimpiyatta 2004'ten sonra Türkiye'ye altın getiren ilk kadın sporcu oldu.

TÜRK BOKSUNUN İLK ALTIN MADALYASI

Türk boksu, olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını Tokyo 2020'de elde etti.

Busenaz Sürmeneli, aldığı altın madalyayla bu açıdan da tarihe adını "altın" harflerle yazdırdı.

13 YIL SONRA İLK MADALYA BUSE NAZ ÇAKIROĞLU'NDAN

Buse Naz Çakıroğlu, Türk boksuna 13 yıl sonra olimpiyatta madalya kazandıran ilk boksör oldu.

Başarılı sporcu, aldığı gümüş madalyayla Türk boksunun 13 yıllık hasretini de dindirdi.

Türk boksunun olimpiyatlardaki madalya sayısı ise 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla toplamda 7'ye yükseldi.

BUSENAZ SÜRMELİ KİMDİR?

25 Haziran 1998 Trabzon doğumlu Busenaz Sürmeneli, Türk sporunu boks branşında temsil etmektedir. Busenaz Sürmeneli, 2019 yılında Rusya’da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası’nda altın, Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası’nda altın, Rusya’da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

21 yaşındaki milli sporcumuz Rusya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaşarak, Türk spor tarihinde kendine ayrı bir parantez açmayı da başardı.