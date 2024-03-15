Bursa'da sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi açıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sahipsiz sokak hayvanlarının korunması ve barınması için yapılan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Aktaş, 49 milyon TL harcanarak inşa edilen bu anlamlı tesisin can dostları için doğal yaşam alanı oluşturacağını ve tesiste hayvan sağlığı konusunda da eğitimlerin verileceğini söyledi.

"Sokaktaki canlarımızı yalnız bırakmayız"

Aktaş, "Sağlıksız sokak hayvanları şehir ve vatandaşlar için tehlike arz etmektedir. Sokak hayvanlarına 33 bin tedavi yapıldı. 2023 Mart sonu itibariyle Hayvulans’ımız 8 personelle hizmet vermeye başladı. Şehri yönetmek çok yönlü düşünmek ve hareket etmekle mümkündür. Sokaktaki canlarımızı yalnız bırakamayız. Bu merkezde özellikle çocuklarımıza eğitim verilecek bir alan da var. Türkiye’nin en modern rehabilitasyon merkezini şehrimize kazandırdığımız için çok mutluyuz. 49 milyon harcadığımız bu projeyi hayata geçirdik. Can dostlarımıza ve geleceğimiz olan yavrularımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.