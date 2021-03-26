Bursa'da Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Muhtar bile olamayacaksınız

CHP'nin Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa Nilüfer'deki açılışın ardından bir otelde İl başkanlığının düzenlediği yemeğe katıldı.

Kılıçdaroğlu daha sonra Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaptı.

Polisin güvenlik tedbiri aldığı ziyaret esnasında bir vatandaş, "Yıllardır bugünü bekliyordum" diyerek Kemal Kılıdaroğlu'nun yanına gitti.

"BU GİDİŞLE MUHTAR BİLE OLAMAYACAKSINIZ"

Engel olmak isteyenlere tepki gösteren kişi, Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bakarak, "İzlemiş olduğunuz yolları eleştiriyorum. Emperyalizmin yanında olan, işe yaramaz insanlardan kendinizi ayırmadığınız müddetçe gönülerin başkanı olamadınız, olamayacaksınız. Sizi her şekilde başkan olarak görmek isteyenler var. Ama siz bu gidişle mahallemizdeki muhtar bile olamayacaksınız" dedi.

Kılıçdaroğlu'na "muhtar bile olamazsın" tepkisi



🔹CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da esnaf ziyareti sırasında vatandaşın tepkisi ile karşılaştı

🔹Vatandaş,"Emperyalizmin yanında olan, işe yaramaz insanlardan kendinizi ayırmadığınız müddetçe muhtar bile olamayacaksınız"dedi pic.twitter.com/0OYkg2wYQj — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 26, 2021

Kılıçdaroğlu ise herhangi bir cevap vermeden esnaf ziyaretini sürdürdü.