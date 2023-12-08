Bursa'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir süre önce il dışından Bursa'ya gelen çiftin bazı kadınları fuhşa zorladığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, operasyonda, teknik takibe aldıkları İsa D. ve eşi Nazime D. ile diğer şüpheliler Hakan A. ve Adnan T'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçundan tutuklandı.

Fuhşa zorlandıkları öne sürülen ve operasyonda kurtarılan 5 kadın ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.