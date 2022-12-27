Bursa'da "Çekiç-1" operasyonunda 5 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kaza nedeniyle trafiğe çıkamayan araçlar ile çalıntı, hacizli ve yurt dışından getirilen araçların şasi numaralarının değiştirildiği bilgisine ulaştı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, yaklaşık 9 milyon değerinde 15 otomobilin usülsüz işlemi ve satışı için, "Çekiç-1" adı verilen operasyon gerçekleştirdi.

Osmangazi ilçesindeki bir iş yerine baskın yapan ekipler, H.Ö, (45) A.D, (43) H.O. (24) ve S.D'yi (48) yakaladı.

İş yerinde yapılan aramalarda aralarında lüks araçların da bulunduğu 6 araç ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şasi numaraları değiştirilen 4 aracı daha trafikte, 5 aracı ise şehir dışında tespit ederek Bursa’ya getirdi.

Ayrıca operasyon ile ilgili farklı bir şehirde bir kişi daha gözaltına alındı.