Bursa Mevlevihanesi’nde 98 yıl sonra ilk sema gösterisi!

Bursa’nın tarihi Hisar Bölgesinde, Sultan I. Ahmed’in emriyle 1615 yılında kurulan ve dört asır boyunca Hak ile hâk olanların, dost yolunda ölenlerin, Allah yolunda birlik olanların sığınağı olan Bursa Mevlevîhânesi geçtiğimiz günlerde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı törenle yeniden kapılarını açtı.

Bursa Mevlevihanesi’nde 98 yıl sonra gerçekleştirilecek ilk sema mukabelesi halka açık olarak, Bursa Türk Müziği Topluluğu Başkanı Doç. Dr. Zinnur Kanık, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Postnişini Fahri Özçakıl ve Semazen başı Ömer Kılıç eşliğinde Sema meşki icra edilecek.