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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden 10'unun, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun 13.00 ila 15.25 saatlerindeki 5 seferi de yapılamadı.

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