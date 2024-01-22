Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "YAREN"leri binlerce aileye nefes oldu!
Bursa Büyükşehir Belediyesi, devreye aldığı ‘Yaren Projesi’ ile evlerinde sürekli yatağa bağımlı olan yakınlarına bakmak zorunda olan vatandaşlara nefes oldu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce hayata geçirilen, yaşlı, engelli ve tam yatağa bağımlı vatandaşlara evde bakım hizmeti sağlayan Yaşlı Engelli Destek Hizmetleri Projesi (YAREN) binlerce Bursalı aileye nefes oldu.
60 yaş ve üzerinde, evde bakıma muhtaç durumdaki vatandaşlara bakım ve destek imkânı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Yaren Destek Ekipleri, 7/24 anlayışıyla hizmet veriyor.
Geçen yıl nisan ayında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından tanıtılan proje, evde bakıma muhtaç durumdaki vatandaşlara ve ailelerine büyük katkı sağladı.
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