Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan "ücretsiz seyahat" açıklaması

Bazı yayın organlarında ‘Özel Halk Otobüsleri Birliği, tüm Türkiye’de 65 yaş üstü ücretsiz taşıma hizmetini Ekim ayında durdurma kararı aldı’ yönünde çıkan haberler üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş’tan bir açıklama geldi.

Başkan Aktaş, "Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin almış olduğu ücretsiz ulaşıma yönelik karar, esnafın mağdur olduğu şehirler için gündeme gelmiş olup, Bursa'da böyle bir değişiklik söz konusu değildir." açıklamasında bulundu.

Bursalı vatandaşlara seslenen Başkan Aktaş, "Ücretsiz seyahatlerin esnafımıza mali yük oluşturmaması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı ücretsiz seyahat desteğine biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak katkı sunuyor, vatandaşlarımıza destek oluyoruz." diye konuştu.

Aktaş Bursalıların gönül rahatlığıyla, ücretsiz bir şekilde yolculuk yapabileceğini söyledi.