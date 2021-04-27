Burkina Faso'da 3 yabancı gazeteci öldürüldü

Afrika'nın batısında yer alan Burkina Faso'nun doğusundaki Pama doğal parkında 40 kişilik bir İspanyol grupla seyahat eden gazetecilerden ve bir yerel güvenlik görevlisinden 26 Nisan Pazartesi günü saat 15.00'ten itibaren haber alınamadığı bildirildi.

İspanya'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Gonzalez Laya, bölgede bugün 4 kişinin cesedinin bulunduğunu ve yerel yetkililer ile kayıp kişilerin aileleriyle yapılan görüşmelerin ardından cesetlerden 2'sinin İspanyol gazetecilere ait olduğunun anlaşıldığını kaydetti.

"Yasa dışı avlanma" belgeseli çekiyorlardı

Söz konusu İspanyolların, bölgede yasa dışı avlanmayla ilgili belgesel çeken gazeteci David Beriain ve kameraman Roberto Fraile oldukları kaydedildi.

Laya, "Burası tehlikeli bir bölge çünkü terörist gruplar, kaçak avcılar, çeteler için olağan bir operasyon alanı." ifadesini kullandı.

Silahlı grubun saldırısında 2 İspanyol gazeteci dışında İrlandalı bir gazeteci ve bir yerel güvenlik görevlisinin de hayatını kaybettiği yaralıların da olduğu belirtildi.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına sahne oluyor. Sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar nedeniyle binlerce kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Bazı bölgelerde ise acil durum ilan edilmişti.