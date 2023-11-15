Protestoların odağındaki Burger King hakkında merak edilenler!
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Türkiye'nin farklı noktalarındaki protestolara konu olan Burger King hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
Burger King, 1954 yılında kurulan Amerikan fast-food lokantalar zinciridir.
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James McLamore ve David Edgerton ortaklığı ile kurulmuş olan şirketin amacı savaş sonrası yoksul ailelere uygun fiyattan ızgara yiyecek satmayı amaçlamış ve basit bir konsept ile başlamışlardır.
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İlk Burger King restoranı 4 Aralık 1954'te Miami'de açıldı.
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1954, arabaya hizmet yapılan orijinal Güney Kaliforniya restoranları McDonald’s imparatorluğunun başlangıcı olan McDonald kardeşlerle Ray Kroc’un anlaşmasını yaptığı yıldı.
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