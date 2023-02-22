Göker: Çevrede yapılaşma gölü kurutur

TBMM İdare Amiri ve CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker Burdur gölü etrafındaki yapılaşmanın gölü kurutacağını açıkladı.

1993 yılında Yaban Hayatı Koruma Alanı ilan edilen, 1994 yılında Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan ve son olarak 1998 yılında Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilen Burdur gölü etrafında yapılaşmanın ciddi sıkıntılara yol açacağını belirten Göker "Millet Bahçesi Plan Değişikliği Plan Araştırma ve Açıklama Raporu’nun 1/1000 ölçekli Plan notlarında; Otopark Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, Binalarda Enerji Verimliliği Yönetmeliği, Kentsel, Sosyal, Teknik Altyapı Alanlarında ve Yapılarda, gibi ifadeler kullanılmıştır" bu ciddi sorunlara yol açar" dedi.

Göker şunları vurguladı:

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Bahçelievler Mahallesi Millet Bahçesi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve

İlave Uygulama İmar Planları” askıya çıkarılmıştır. Sulak alanlarının yaklaşık üçte birini kaybetmiş durumda olan Burdur Gölümüz, ciddi anlamda bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Biz çevreci dostlarımızdan Burdur Gölümüz için ses olmalarını isterken, iktidar Burdur Gölünün ekosistemini tamamen bozacak olan bir yapılaşmadan söz etmektedir.

Milletçe en acılı zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde can çekişmekte olan gölümüzü tamamen öldürmek isteyen bir zihniyet ile karşı karşıya bulunmaktayız. Doğal çevremize ve doğal yaşam alanlarımıza müdahale etmek isteyen rantçı ve talancı yaklaşımın sonuna kadar karşındayız.