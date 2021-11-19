Burcu Esmersoy'dan "ikinci el" itirafı!
Burcu Esmersoy Etiler'de görüntülendi. Döviz bürosundan para dolu zarfla çıkan Esmersoy'dan "ikinci el" itirafı geldi.
Güzelliği ve iddialı pozlarıyla sosyal medyada gündem belirleyen Esmersoy'dan "ekonomi" itirafı geldi.
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Etiler'de bir döviz bürosundan, elinden para dolu zarfla çıkan Esmersoy, kişisel ekonomisini nasıl yönettiğini açıkladı.
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Yatırımlarını gayrimenkul olarak değerlendirdiğini belirten Esmersoy, ödemelerini yapmak için euro bozdurduğunu söyledi.
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Giyim tarzıyla hayranlarını büyüleyen Esmersoy'dan ikinci el itirafı geldi.
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