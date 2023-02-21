Burcu Biricik yanlış anlaşıldı!
Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetinde depremlerin ardından ünlü oyuncu Burcu Biricik, yazdığı yorumla amcası için Oğuzhan Uğur’dan yardım istedi. Yaptığı yorumla sevenleri tarafından yanlış anlaşılan Biricik'ten açıklama geldi..
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde ağır yıkımlara neden olan depremler, Hatay'da büyük hasara neden oldu.
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Birçok binanın yıkıldığı Hatay'da dün akşam saat 20.04'te Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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